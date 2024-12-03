"بيرقص وسط أهله"..17 صورة لفرحة محمد ربيعة بزفافه في كفر الشيخ

بعد إصابة 32 طفلًا..عمالة الأطفال في أسيوط رحلة يومية محفوفة بالمخاطر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد مصراوي العديد من اللقطات الخاصة بفرحة محمد ربيعة، لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، مع والدته قبل حفل زفافه بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

ودخل ربيعة مع والدته وأفراد الأسرة في حلقات رقص على أنغام المزمار البلدي أمام منزل الأسرة بقرية الزهراء وسط حضور عدد كبير من الجيران وأهالي القرية والقرى المجاورة فرحة بالزفاف.

وتشهد قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ إقامة حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة بعد تأجيله مسبقًا من أجل المنتخب المصري والذي تزامن في يوم مباراة المنتخب مع منتخب الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.

اقرأ أيضا:

"حديث المعازيم".. حسام حسن يسرق الأضواء في فرح محمد ربيعة بكفر الشيخ - صور

رقصات شعبية وأجواء فرحة.. زفاف محمد ربيعة يشعل كفر الشيخ - صور