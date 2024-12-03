لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- أول تحرك من محافظ بورسعيد عقب اندلاع حريق داخل مدرسة الثانوية بنات

03:03 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ بورسعيد (5)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بورسعيد (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ بورسعيد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق المحدود الذي نشب داخل مخزن بالمدرسة، للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة، ومتابعة سرعة التعامل مع الحادث دون حدوث أي أضرار، يرافقه وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الحريق.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

محافظ بورسعيد حريق داخل مدرسة مدرسة الثانوية بنات بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- محافظ المنيا يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة