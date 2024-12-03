بالصور- أول تحرك من محافظ بورسعيد عقب اندلاع حريق داخل مدرسة الثانوية بنات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، عقب الحريق المحدود الذي نشب داخل مخزن بالمدرسة، للاطمئنان على الطالبات والعاملين بالمدرسة، ومتابعة سرعة التعامل مع الحادث دون حدوث أي أضرار، يرافقه وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الحريق.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.