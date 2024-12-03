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رقصات شعبية وأجواء فرحة.. زفاف محمد ربيعة يشعل كفر الشيخ - صور

02:56 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة، اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ حفلات رقص على أنغام المزمار البلدي، وسط فرحة أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

واستقبل لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر المهنئين في حفل زفافه وسط سرادق كبير وإقامة ولائم اختفاء بالزفاف.

وتشهد قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ إقامة حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة بعد تأجيله مسبقًا من أجل المنتخب المصري والذي تزامن في يوم مباراة المنتخب مع منتخب الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.

زفاف محمد ربيعة كفر الشيخ رقصات شعبية محمد ربيعة
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