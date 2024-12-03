رئيس مدينة الأقصر يناقش الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

الأقصر- محمد محروس:

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر اجتماعًا بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي وغرفة شركات السياحة وممثلين عن مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، لوضع اللمسات النهائية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، والمقرر في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وأكد الشرابي، على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات، التي تعكس التراث العريق للمحافظة، موجها شكره لجميع الجهات المشاركة في الاحتفال على التزامهم بتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أن رئاسة مجلس مدينة الأقصر ستكون جاهزة تمامًا لاستقبال العيد القومي.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة.







