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5 محلات تفحمت.. المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق "السبع بنات" بالإسكندرية- صور

02:14 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب حريق هائل ظهر اليوم الثلاثاء، بالأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمنطقة المنشية، دون حدوث إصابات.

أسفر الحريق عن التهام 5 أكشاك تجارية للباعة الجائلين بمحتوياتها ما خلف خسائر مادية، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداه لباقي الأكشاك.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بعدد من الأكشاك بشارع السبع بنات.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن نشوب حريق بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، ما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان والنيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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الإسكندرية حريق السبع بنات الأكشاك التجارية
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