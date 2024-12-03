"تعليم الإسكندرية": لا خسائر بديوان إدارة غرب بسبب حريق السبع بنات| صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدم وجود أي خسائر مادية أو بشرية بديوان إدارة غرب التعليمية، إثر الحريق الذي نشب بعدد من الأكشاك الخشبية على أسوارها.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا صلة للحريق الذي نشب ببعض الأكشاك الخشبية بشارع السبع بنات بالديوان العام لإدارتي غرب والجمرك، منوهًا أن الحماية المدنية اتخذت الإجراءات اللازمة.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بعدد من الأكشاك بشارع السبع بنات.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن نشوب حريق بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، ما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان والنيران.

أسفر الحريق عن التهام محتويات الأكشاك ما خلف خسائر مادية، وذلك دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي الأكشاك والمحال التجارية، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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