الأكشاك تفحمت.. 15 صورة لحريق "السبع بنات" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمنطقة المنشية، دون حدوث إصابات.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بعدد من الأكشاك بشارع السبع بنات.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن نشوب حريق بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، ما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان والنيران.

أسفر الحريق عن التهام محتويات الأكشاك ما خلف خسائر مادية، وذلك دون حدوث إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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