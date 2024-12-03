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إغلاق مزلقان ملوي القبلي 3 أيام.. تعرف على الطرق البديلة

01:53 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

إغلاق مزلقان ملوي القبلي

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا صباح اليوم عن غلق مزلقان ملوي القبلي، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، نظراً لإجراء أعمال صيانة طارئة.

وبحسب البيان فإنه سيتم غلق المزلقان بدءاً من اليوم الثلاثاء لمدة (3) أيام كاملة،مع تخصيص طرق بديلة.

وجرى تخصيص 3 طرق بديلة وهي كوبري ملوي العلوي (سيارات) وكوبري مشاة ملوي،
وكوبري ومزلقان المعصرة.

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