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بالصور- اندلاع حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد

01:52 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، على حريق محدود، اليوم الثلاثاء، داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغا باندلاع حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، فانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

مخزن مدرسة بورسعيد حريق قوات الحماية المدنية
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