"حديث المعازيم".. حسام حسن يسرق الأضواء في فرح محمد ربيعة بكفر الشيخ - صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تصدر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، الأحاديث الجانبية الخاصة بالأهالي المهنئين والمشاركين في حفل زفاف محمد ربيعة لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر في مسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

يأتي ذلك على بعد قرار المدير الفني لمنتخب مصر بضم ربيعة إلى معسكر المنتخب استعدادًا لملاقاة منتخب الرأس الأخضر في مباراته السابقة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 ووفق ذلك اتخذ ربيعة قراره بتأجيل حفل زفافه وقتها والذي تزامن مع موعد المباراة الدولية التي بسببها جرى ضمه للمنتخب.

كما نال وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق جزءا كبير من الأحاديث في حفل زفاف ربيعة بسبب حديث جمعة المتكرر عن محمد ربيعة وتوقعه بمستقبل باهر مع المنتخب المصري.

وتشهد قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ إقامة حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة بعد تأجيله مسبقًا من أجل المنتخب المصري والذي تزامن في يوم مباراة المنتخب مع منتخب الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.