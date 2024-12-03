بالصور- الأقصر تبدأ تزيين الشوارع والميادين استعدادًا لاحتفالات الكريسماس

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الأقصر - محمد محروس:

بدأ مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي بتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وكان محافظ الأقصر قد شدد على أهمية ظهور المدينة في هذه المناسبة بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

وتجري أعمال تزيين الميادين والأشجار بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر علي ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق أمام السائحين من مختلف دول العالم.