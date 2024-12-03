أجّل فرحه بسبب المنتخب.. أول تعليق من محمد ربيعة في حفل زفافه بكفر الشيخ- صور

فساتين زفاف بالمجان.. تفاصيل مبادرة "فرحة" لدعم المقبلات على الزواج

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعرب محمد ربيعة لاعب نادي سموحة، والمنتخب القومي المصري عن سعادته بإقامة حفل زفافه بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

قال ربيعة في تصريحات خاصة لمصراوي: "فرحتي الحقيقية وسط أهلي وناسي لذلك أنا قررت أعمل فرحي هنا عشان أفرح كل حبايبي وافرح معاهم".

ورحب ربيعة بزملاء الملعب من الأندية المصرية أو المنتخب المصري في حالة حضورهم حفل زفافه قائلا: "اللي يجي أهلا وسهلا على راسي واللي يتعذر حضوره أنا عاذره بسبب مشقة السفر بسبب المسافة من القاهرة أو الإسكندرية إلى بلدي الزهراء".

وتشهد قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ إقامة حفل زفاف لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر محمد ربيعة بعد تأجيله مسبقًا من أجل المنتخب المصري والذي تزامن في يوم مباراة المنتخب مع منتخب الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا.