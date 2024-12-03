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بالفيديو والصور- حريق مروع يلتهم محلات تجارية في السبع بنات بالإسكندرية

01:23 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق هائل، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمنطقة المنشية، ما أسفر عن التهام محتوياتها بالكامل، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بعدد من الأكشاك بشارع السبع بنات.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن نشوب حريق بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، ما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان والنيران.

أسفر الحريق عن التهام محتويات الأكشاك ما خلف خسائر مادية، وذلك دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي الأكشاك والمحال التجارية، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حريق محلات تجارية الإسكندرية منطقة المنشية قسم شرطة المنشية
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