بسبب مشادة مع خطيبها.. فتاة تشعل النار في نفسها بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أشعلت فتاة النار في نفسها، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، بسبب خلافات نشبت مع خطيبها، ما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي بلاغاً من الأهالي بإشعال "س.و" 21 سنة، النيران في نفسها، وتمكن الأهالي من إخمادها، وعقب نقلها إلى قسم الحروق بمستشفى ملوي، تبين إصابتها بحروق بنسبة 75% بالجسم، وحالتها العامة سيئة.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خطيبها "ع.أ" 27 سنة، عامل، للتحقيق معه، ومعرفة سبب المشادة وإقبال الفتاة على محاولة التخلص من حياتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.