"عليك جن هنطلعه".. السجن عامين لدجالين ضربا شابًا حتى الموت بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مشعوذين بالسجن لمدة سنتين بتهمة التعدي على شاب بالضرب حتى الموت بحجة إخراج جن من جسده، بقرية القناوية بمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أمبارك.س.م.م، 37 عاما، وعلاء.ر.م.م، 39 عاما، مقيمين بقرية القناوية بمركز قنا، تهمة ضرب خليفة.ع.م.أ، حتى الموت بحجة إخراج الجن من جسده لإصابته بمس شيطاني.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يعاني من هلاوس واضطرابات نفسية، واستعانت أسرته بالمتهم الأول الذي حضر إلى محل إقامتهم بمركز نقادة فأبلغهما بأنه يعاني من مس شيطاني وقرأ عليه فهدأ المجني عليه من الهياج، ثم طلب منهم أن يذهب إلى منزل المتهم الثاني بقرية القناوية بقنا، وما أن وصلا إلى منزل المتهم عادت حالة الهياج مرة إلى المجني عليه فقام المتهمين بتكبيله بالحبال والتعدي عليه بالضرب المبرح لتهدئته واستخراج الجن من جسده إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين بالسجن عامين.