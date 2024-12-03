بسبب سقوط جرار مناورة.. تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية- صور

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث أسوان إلى 13

للمرة الأولى.. صرف السلع التموينية بالبطاقة في سوق اليوم الواحد بالإسكندرية

فساتين زفاف بالمجان.. تفاصيل مبادرة "فرحة" لدعم المقبلات على الزواج

الإسكندرية – محمد عامر:

تعطلت حركة القطارات بحوش محطة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة سقوط جرار مناورة من على السكة أثناء مناورة بمحطة سكك حديد مصر وسط الإسكندرية.

وفقًا لهيئة السكة الحديد، كانت حركة مسير القطارات بحوش محطة الإسكندرية تعطلت، صباح اليوم، نتيجة سقوط جرار المناورة رقم 3892 من على السكة أثناء عمل مناورة.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى الدفع بأوناش ومعدات فور وقوع الحادث، لرفع الجرار من على السكة لسرعة تسيير حركة القطارات وانتظام الحركة على السكة مرة أخرى.