بالصور- محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق السياحية بالبر الغربي

الأقصر- محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة، فى إطار جولاته المستمرة لدعم القطاع السياحى، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية.

واستهل جولته بطريق وادى الملكات، حيث وجه مديرية الطرق والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات برفع كفاءة الطريق ورصفه وتركيب بلاط انترلوك، ثم توجه للطريق المؤدي لمعبد حتشبسوت وجراج الحافلات السياحية أمام المعبد.

وأشاد بأن الطريق ممهد لاستقبال الحافلات، وتوجه للطريق المؤدى إلي مقابر وادى الملوك والجراج الخاص بها والذى وجه بعمل ترميم للأسفلت بتلك المنطقة.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والمهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.