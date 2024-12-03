فساتين زفاف بالمجان.. تفاصيل مبادرة "فرحة" لدعم المقبلات على الزواج بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلق اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مبادرة خيرية بعنوان "فرحة.. لفستان الزفاف"، تهدف إلى تأجير فساتين الزفاف بالمجان للمقبلات على الزواج من غير القادرات والأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع أسعار تأجير فساتين الزفاف.

تأتي هذه المبادرة في إطار الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية للفئات غير القادرة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، حيث رافقه داليا تادرس، مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس مركز ساحل سليم، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

تفقد المحافظ وصول مجموعة كبيرة من فساتين الزفاف من أكبر بيوت الأزياء في مصر إلى المجمع الصناعي الحرفي بالشامية، لتنضم إلى مبادرة "فرحة .. لفستان الزفاف"، حيث سيتم تأجير هذه الفساتين للمقبلات على الزواج مجانًا، وذلك لدعم العرائس وتخفيف الأعباء المالية عنهن.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة على وجوه المقبلات على الزواج من غير القادرات، من خلال توفير فستان الزفاف مجانًا. وأشار إلى أنه تم التواصل مع مصمم أزياء مشهور للمشاركة في المبادرة كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي، لإدخال البهجة والطمأنينة على قلوب الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر استحقاقًا.

وأكد أبوالنصر أن المحافظة تحرص على تقديم المساعدات لكافة فئات المجتمع، وتسعى لتوفير ما يحتاجون إليه، مشددًا على أهمية حشد الجهود المجتمعية لإرساء التماسك الاجتماعي، ودعم البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية لتلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.