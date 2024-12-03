إصابة شاب وفتاة جراء سقوط ميكروباص في ترعة بقنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بالقرب من مدخل قرية القلعية بمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بالقرب من مدخل قرية القلعية بمركز ابوتشت.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة مينا نصيف اقلاديوس، 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، ونورا اسماعيل السيد، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونجاة باقي الركاب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بالقرب من مدخل قرية القلعية بمركز ابوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.