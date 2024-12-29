هبوط أرضي يهدد أحد العقارات في قليوب.. والمحافظ يوجه بالإخلاء الفوري (صور)

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب هبوطًا أرضيًا أسفل أحد العقارات مساء اليوم الأحد، بينما انتقل محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية إلى الموقع فور تلقي البلاغ.

وجه المحافظ بإخلاء فوري ومؤقت للعقار المتأثر حرصًا على سلامة السكان، مشددًا على توفير وحدات سكنية بديلة للأسر المتضررة في قرية سنديون حتى استكمال أعمال معالجة الهبوط. كما أمر بردم المنطقة المتضررة والتأكد من سلامة المنشآت المحيطة بعد استكمال فحصها من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شدد المحافظ على الإسراع بمعالجة الهبوط وتأمين المنطقة لحماية المواطنين.

وقد رافق المحافظ في جولته الميدانية اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء وائل طاهر، رئيس مجلس ومدينة قليوب، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والعميد عمرو سالم، مأمور قسم قليوب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وكانت غرفة الأزمات في محافظة القليوبية قد تلقت إخطارًا بالحادث في تمام الساعة السادسة مساءً، يفيد بحدوث الهبوط الأرضي، مما استدعى التحرك السريع لتفادي أي خطر محتمل على حياة المواطنين.