بعد تعطيل الدراسة غدًا.. "تعليم الإسكندرية" تعلن موعد بديل لتقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه إرجاء التقييمات المبدئية لقياس السلوك الفردي والجماعي للصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية لمادة الرياضيات ومتعدد التخصصات التي كانت مقررة غدًا وفق الجداول المعلنة.

وبحسب البيان، يجري تأجيل التقييمات للصفين المشار إليهما لتعقد يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير ۲۰۲٥ مع مادة اللغة الأجنبية، وذلك بعد تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تشهد المحافظة غدًا أمطار تبدأ متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق تزيد شدتها تدريجيًا اعتبارًا من فترة الظهيرة لتكون غزيرة ورعدية.

ويصاحب الأمطار نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم /س ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر المتوسط لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ توجيهات بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا على أن يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب لبيان صادر عن المحافظة، يأتي القرار في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.