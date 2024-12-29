بيطري سوهاج يوضح حقيقة العثور على حمير مسلوخة في ترعة بني عمار (صور)

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، حقيقة جثث الحمير التي عثر عليها الأهالي في ترعة طريق قرية بني عمار التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي المحافظة.

وأوضح "حمدي" في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على عدد من جثث الحمير المسلوخة في الترعة بطريق بني عمار بطهطا.

وأضاف أنه كلف مدير إدارة الطب البيطري بطهطا بالانتقال إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الحمير المسلوخة لم تفقد أجزاء من جسدها أو لحومها أو أعضائها، مما يؤكد أن الهدف من الواقعة هو تجارة جلود الحمير.

وأشار "حمدي" إلى أن هذه الحادثة لم تكن مرتبطة بأي أنشطة غير قانونية أخرى. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات الماضية صورًا ومنشورات تشير إلى العثور على هذه الجثث المسلوخة في ترعة بطهطا.