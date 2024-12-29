تحرير 93 مخالفة وضبط 2000 لتر سولار مدعم في حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق والمخابز بالمحافظة، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قادت مديرية التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد المغربي، حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية والأسواق والمخابز. وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج، أبرزها:

ضبط 100 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر و1680 لتر زيت سيارات مستعمل بغرض الاتجار.

ضبط مواد تموينية مدعمة تشمل 472 كجم سكر و456 زجاجة زيت تمويني.

ضبط سيارة محملة بـ2000 لتر سولار مدعم و42 لتر بنزين 92.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة إلى محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وأخرى للتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي.

كما تم تحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من الرسمي، 21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و33 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى محاضر لعرض لحوم مكشوفة، وعدم استخدام لافتات عربية، وإجراء تخفيضات دون تصريح.

أكد المحافظ أهمية استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق والمخابز والمخازن، لضمان جودة السلع وحماية المواطنين من الغش التجاري، مشددًا على ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تندرج ضمن خطة المحافظة لتعزيز الرقابة التموينية وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.