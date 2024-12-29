توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لحل أزمة المواصلات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بدء توفير 25 سيارة خفيفة بديلة للتوك توك لمواجهة أزمة المواصلات وتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين. وأوضح أن البداية ستكون في مركز طوخ، حيث ستُحل هذه السيارات محل التوك توك والمركبات المعروفة بـ "موتوسيكل الصندوق" المنتشرة في المدينة والمركز.

وأكد المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة أن السيارة الخفيفة ستكون جزءًا من مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، مع تحديد خطوط سير هذه المركبات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بهدف حل مشكلات المواصلات وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن السيارات الخفيفة ستكون مزودة بمحرك ثنائي مزدوج يعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، ما يساهم في تقليل استخدام مركبات التوك توك في المناطق التي تعاني من الأزمات الناجمة عن استخدام التوك توك والموتوسيكلات غير الآدمية. كما أضاف أن هذه السيارات خفيفة الوزن، ذات 4 عجلات وأبواب، مما يوفر الأمان للمواطنين وتتناسب مع الأسعار الاقتصادية.