محافظ بني سويف يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة إهناسيا

بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المخطط الاستراتيجي لمدينة إهناسيا، الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

وأكد المحافظ أن إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن يعد جزءًا من خطة الدولة لتحديد مناطق الامتداد العمراني الجديدة، وضبط النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والمناطق المحيطة بها.

كما يهدف المخطط إلى تعزيز المرافق الأساسية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية دون إهدار ملكيات المواطنين.

من جهته، أشار المهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، إلى أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء وتيسير الأمور على المواطنين.

وأكد رجب على استكمال تحديث المخططات الاستراتيجية لكافة مدن وقرى المحافظة وتعديل الأحوزة العمرانية بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.