سقط من أعلى عقار.. جهود لكشف غموض العثور على جثة طبيب في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض وفاة طبيب تخدير إثر سقوطه من أعلى عقار في منطقة المنشية بمدينة بنها. حيث تم نقل جثة الطبيب، الذي يدعى "ح. م"، 43 عامًا، إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة، التي صرحت بالدفن بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول ملابسات الحادث.

وأفادت تحريات المباحث الجنائية ببدء التحقيق في الواقعة، إذ تم سؤال أهلية المتوفى وشهود العيان الذين كانوا في مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة توفر عدة خطوط ساخنة للدعم النفسي لمن يعانون من مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، الذي يتيح الاستفسار والدعم على الرقمين: 08008880700 و0220816831. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا آخر لتلقي الاستفسارات على الرقم 20818102.

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد من الكبائر وهو جريمة في حق النفس والشرع، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه القضايا كأمر نفسي يمكن معالجته بمساعدة المتخصصين.