بـ 294 سريرًا.. مستشفى طنطا الجديد صرح طبي ينتظر الافتتاح (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تستعد مدينة طنطا لافتتاح المستشفى العام الجديد، الذي يُعد صرحًا طبيًا حديثًا يستهدف تعويض مستشفى المنشاوي العام، وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير تقنيات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين داخل وخارج المحافظة.

الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أوضح أن المستشفى يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية، حيث يوفر خدمات متنوعة وعالية الجودة. وأشار إلى أن المستشفى يقع بمنطقة سبرباي، ويمتد على مساحة 13,100 متر مربع، ويضم 4 طوابق تشمل 11 غرفة عمليات، 26 حضانة للأطفال المبتسرين، 45 سرير عناية وعزل، 232 سرير إقامة وحروق، 19 سرير استقبال وطوارئ، 33 وحدة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، بإجمالي 294 سرير.

وأضاف بلبل أن تكلفة المشروع بلغت 710 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال، ليكون جاهزًا للافتتاح في يناير المقبل، بعد العمل عليه منذ أغسطس 2019.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالمستشفى الجديد، معتبرًا إياه "منارة طبية تغير وجه الرعاية الصحية في الدلتا". وأكد أن المستشفى تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وكوادر متخصصة.

وأضاف الجندي أن هذا المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير الخدمات الصحية، موضحًا أن المستشفى سيكون نقطة تحول لمستقبل الرعاية الصحية بالمنطقة، مع ضمان تشغيلها بأفضل صورة لخدمة جميع المواطنين.