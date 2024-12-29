تشغيل 3 خطوط سرفيس جديدة بحي الكوثر في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، تشغيل 3 خطوط سرفيس داخلية جديدة في حي الكوثر، بهدف تغطية جميع المناطق داخل الحي وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات سكان الحي، حيث من المتوقع أن تسهم الخطوط الجديدة في تقليل الأعباء اليومية وتيسير حركة التنقل داخل الحي.

وأضافت فريدة سلام، رئيس حي الكوثر، أن مسارات السرفيس الجديدة تم تخطيطها بعناية لضمان وصول الخدمة إلى مختلف الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، مما يسهم في تقليل الزحام وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة لسكان الحي.