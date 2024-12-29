رئيس جامعة المنصورة يتفقد خدمات مدن الطلاب (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، جولة تفقدية في مدينتي "الأمل" للطلاب، و"الزهراء" للطالبات، في إطار متابعة الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين في المدن الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وهيام عبد العال مدير عام المدن الجامعية، ووليد صفوت نائب مدير عام المدن.

التقى الدكتور شريف خاطر الطلاب والطالبات، واستمع إليهم وتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمات في المدينة الجامعية.

كما اطمأن خاطر على أحوالهم الدراسية، وناقش مقترحاتهم الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، واستمع لآرائهم لمعرفة مدى رضاهم عن الوجبات والخدمة، وتناول مع الطلاب وجبة الغداء داخل المطعم المركزي للمدينة في مدينة الأمل.

ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة استثنائية للمشاركين في الإعداد والتجهيز والطباخين بمطبخي مدينة الأمل ومدينة الزهراء، لما لاقاه من تعليقات إيجابية من الطلاب، وإشادة بجودة الوجبات المقدمة.

وصرَّح رئيس الجامعة بأن إدارة الجامعة حريصة على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المباني، وأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مضيفًا أن المدن الجامعية بجامعة المنصورة تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب لممارسة الأنشطة، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

تضم جامعة المنصورة مدن: الأمل للطلبة - الجلاء للطلبة - الزهراء للطالبات - جيهان للطالبات - الجمهورية للطالبات.

ويتسع إجمالي مدن الطلاب لعدد 2508 طلاب، بينما تتسع مدن الطالبات لإجمالي 3818 طالبة، كما تتسع صالة مطعم مدينة الأمل لـ 700 طالب، وصالة مطعم الزهراء لـ 600 طالبة.