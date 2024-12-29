محافظ الدقهلية يتفقد طريق رافد جمصة والمنطقة اللوجستية بطلخا -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، طريق رافد (المنصورة - جمصة) والمنطقة اللوجستية بنطاق مركز طلخا، ومركز ومدينة بلقاس، للوقوف على مستوى الخدمات فيها وتوفيرها ورفع الكفاءة في مختلف المجالات تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية حول طريق رافد جمصة وإزالة أي تعديات على الفور ومتابعة يومية لمنع أية محاولات لتغيير طبيعة الأرض الزراعية.

وكلف مرزوق، وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مركز ومدينة طلخا وبلقاس والجهات المعنية باستمرار المرور على الرافد لمنع أي محاولات من شأنها تغيير استخدام الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أنشطة تجارية، وإزالة أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وتفقد محافظ الدقهلية، كاتدرائية دميانة والطريق المؤدي إليها الكاتدرائية، وكلف رئيس مركز ومدينة بلقاس برفع مستوى النظافة، وتمهيد مدخل دميانة ومحيط الكاتدرائية والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها وزيادة عدد علامات ولافتات الطريق، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الإنارة بالطريق تيسيرا لحركة السيارات والمواطنين في الوصول إلى وجهتهم دون عناء .

كما كلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع المخلفات الصلبة بمراجعة مستوى النظافة يوميا بطريق رافد جمصة والمنطقة اللوجستية ورفع أي مخلفات بلدية أو نواتج هدم ورصدها أولا بأول باعتبارها أحد المظاهر التي تشجع على تحويل الأرض الزراعية إلى تجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية.

وكلف محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والمتابعة للأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وذلك للوقوف على سير العمل.

وأكد أن الهدف من اللجنة هو المتابعة المستمرة لتذليل أية عقبات أو معوقات تواجه التنفيذ أو تعطل سير العمل والمعاونة في تيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.