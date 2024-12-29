محافظ الدقهلية يعلن تفاصيل إقامة أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا -صور

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الدقهلية - رامي محمود:

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المنطقة اللوجستية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية التي يجرى تنفيذها بطريق رافد جمصة بنطاق مركز ومدينة طلخا، تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا يجرى تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويعد صرحا استثماريا كبيرا سيحدث نقلة نوعية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية للمواطنين وفرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، حيث تشمل المرحلة الأولى مولات تجارية وسينمات وملاهي وأماكن ترفيهية، والمرحلة الثانية تضم نادي رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية .

وأشار مرزوق، إلى أن المنطقة تقام علي مساحة 52 فدانا باستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه، وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وثمن المحافظ، دور وزير التموين علي دعمه الكامل للمحافظة في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.

ولفت مرزوق، إلى أنه جرى تكليف مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروع المنطقة اللوجستية وتيسير كافة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع تمهيدا للافتتاح.



وأشار إلى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخلفات الصلبة على طريق رافد جمصة ومصرف نمرة ١ أمام المنطقة اللوجستية.

جانبه قال عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، انه تم تنفيذ الحملة بمشاركة الإدارة العامة للمخلفات الصلبة ورئاسة مركز ومدينة طلخا وشركة مراكز المطور التجاري بالمنطقة اللوجستية والإدارة العامة لصرف دمياط بطلخا وادارتي الاستثمار تراخيص المستثمرين.

وكانت المعدات المشاركة قد شملت، معدات ادارة المركبات والصيانة باشراف المهندس خالد جلال مدير عام الادارة، وحفارات ولوادر وسيارات نقل مخلفات صلبة باشراف الاستاذ محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومعدات ولوادر صرف دمياط ولوادر وعمال المنطقة اللوجستية وذلك بحضور نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.