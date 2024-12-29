خالد مبارك يهنئ وكيل مطرانية جنوب سيناء بأعياد الكريسماس -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة لكنيسة مارجرجس ومارمينا بمدينة رأس سدر، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، يرافقه اللواء خيري حسين، سكرتير مساعد المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبالهم الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، والأب مارك رشاد، يؤمس نبي.

وهنأ محافظ جنوب سيناء وكيل مطرانية جنوب سيناء، وقساوسة الكنيسة بأعياد الكريسماس وعيد القيامة، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي على تأمين الكنائس بشكل دوري وليس خلال الاحتفالات والمناسبات فقط.

وأوضح المحافظ، أن ترابط النسيج المصري نتاج وحدة المسلمين والمسيحين، والجميع يقف خلف القيادة السياسية التي تسعى لحماية مقدرات الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

وقدم وكيل مطرانية جنوب سيناء، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على زيارة الكنيسة، وتقديم التهنئة في الأعياد والمناسبات المختلفة، وهذا يؤكد الملاحم الوطني بين فئات المجتمع المصري.

كما تفقد المحافظ على هامش جولته التفقدية بمدينة رأس سدر، مدرسة الشهيد حسام خالد علي يوسف لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

والتقى المحافظ بالطلاب، ووجه بتلبية كافة احتياجاتهم داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وتنمية قدراتهم المختلفة، تمهيدا لدمجهم في المجتمع.

جدير بالذكر، أن المدرسة تضم المرحلة الإبتدائية، والإعدادية، والثانوي الفني، وفصول تلمذة، وفصول مهني، وتضم 27 طالب وطالبة.