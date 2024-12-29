سفير أرمينيا بالقاهرة: عدد أفراد الجالية الأرمينية في مصر 5 آلاف -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال أرمين ساركيسيان، سفير دولة أرمينيا في القاهرة، إن الجالية الأرمينية في مصر يبلغ عددها حوالي 5 آلاف مواطن يتركزون بين القاهرة والإسكندرية، ووصفهم بأنهم من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية في الإسكندرية.

وأضاف سفير أرمينيا، أن الأرمن استمروا في الإسكندرية منذ قدموا إليها لما تتميز به من طابع ساحر وتراث قديم، فضلًا عن أنها تتميز بالحياة الهادئة كسمة المدن الساحلية وتأثرها بالبحر.

وأشار ساركيسيان، خلال لقائه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، إلى أنه لم يقم بزيارة مصر من قبل إلا أنه سعيد بتوليه منصب سفير لبلاده في جمهورية مصر العربية.

وأعلن السفير عن الاتفاق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية على إنشاء مركز للتجارة الأرمينية في الإسكندرية، معربًا عن تطلع أرمينيا للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التجارة والاستثمار.

ومن جانبه، اقترح محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تؤامه بين الإسكندرية وأرمينيا لتوطيد العلاقات وتطويرها، منوهًا إلى وجود اقتراح سابق بتوقيع مذكرة تآخي بين مدينتي الإسكندرية وجوميري في أرمينيا إلا أنه لم يجري تفعيل هذا المشروع بسبب جائحة كورونا.