انقطاع المياه عن بعض المناطق بأسوان يدخل يومه السادس -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تعانى معظم أحياء ومناطق مدينة أسوان من انقطاع مياه الشرب لليوم السادس على التوالى، بعد أن فشلت جهود المحافظة وشركة المياه فى التوصل لسبب المشكلة، وجرى الاستعانة بأطقم فنية من وزارة الاسكان والمحافظات المجاورة.

يقول مصطفى الجمل محامى، ومن سكان منطقة الصداقة الجديدة،: "إن انقطاع مياه الشرب مشكلة متكررة فى حى الصداقة، ولكنها كانت تقطع عدة ساعات فقط أو فى أقصى تقدير لمدة يوم واحد، ولكن هذه المرة المياه مقطوعة لمدة 6 أيام متتالية فماذا نفعل؟، هل يعقل أن نعاني من العطش فى بلد السد العالى؟ وأيا كانت المشكلة هل يعقل 6 أيام كاملة بدون حل؟، كيف نذهب إلى أعمالنا وكيف يذهب أولادنا إلى المدارس؟، كيف نعيش ونأكل ونشرب بدون مياه؟، والغريب أن المشكلة ليست فى الصداقة فقط، ولكن فى المحمودية وطريق العقاد وإسكان اللوتس ومدينة ناصر تقريبا كده كل مدينة أسوان".

وأضاف محمد عبد السلام من سكان المحمودية، أنهم يعانون من انقطاع مياه الشرب منذ أيام، ورغم قيام المحافظة بإرسال سيارة مياه يوميا إلى منطقة المحمودية، إلا أنها غير كافية، ومنظر الأهالى وهم يقفون طابور للحصول على جردل مياه منظر محزن ولا يليق بالمحافظة السياحية.

على الجانب الآخر اتخذت محافظة أسوان عدة إجراءات للتعامل مع المشكلة أولها قرار محافظ أسوان اللواء اسماعيل كمال بإحالة رئيس قطاع المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى النيابة، وثانيها عرض المشكلة على وزير الاسكان والذي أوفد أطقم فنية من الوزارة ومن المحافظات المجاورة للتعامل مع المشكلة ومعرفة أسبابها، وثالثها قيام المحافظة بإرسال سيارات مياه للأحياء والمناطق المتضررة، وأخيرا قرار المحافظ اليوم باعادة الامتحانات لطلاب المدارس الواقعة في المناطق المتضررة من قطع مياه الشرب، ورغم هذه القرارات إلا أن المشكلة مازالت مستمرة والأهالي يعانون فى الحصول على كوب مياه نظيف.