افتتاح نزل الشباب الدولي ومشروعات بـ 137 مليون جنيه.. أبرز إنجازات المنيا في 2024

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أبرز إنجازات مديرية الشباب والرياضة خلال عام 2024، وفقاً للتقارير والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في دعم النشء والشباب.

وأوضح المحافظ، أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية خلال عام 2024 بلغت 137.1 مليون جنيه، وتضمنت تلك المشروعات إنشاء “نزل الشباب الدولي” الذي افتتحه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ عدة أيام، ويضم النزل 108 غرف بطاقة استيعابية تصل إلى 216 فردًا، بالإضافة إلى مطعم وكافتيريا وقاعات متعددة الاستخدامات، ومشروع إحلال وتجديد فرع نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة، وشملت الملعب القانوني المجهز وفق أحدث المعايير الدولية، ملعبين خماسيين لتنمية المواهب الرياضية، ومبنى إداري جديد يقدم خدمات تنظيمية وإدارية حديثة لأعضاء النادي.

كما تم رفع كفاءة الملعب الخماسي بقرية قلندول، وإنشاء ملاعب ومبانٍ إدارية في قرى: ديروط أم نخلة، البياضية، سيف النصر الغربية، المطاهرة الشرقية، الجرنوس، منشأة اليوسفي، طمبو، والجندية، كما تم تطوير قاعة الأنشطة والفنون بالمديرية، كذلك إنشاء ملاعب خماسية في أندية ناصر بالفكرية، النيابة الإدارية، والشعب الرياضي، إلى جانب إنشاء مجمع صالات رياضية في نادي متحدي الإعاقة.