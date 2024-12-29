اكتشافات أثرية جديدة وتلوث النيل ورحيل مطرب نوبي.. حصاد 2024 في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان خلال عام2024، عددًا من الوقائع التي شغلت الرأي العام، تنوعت أحداثها بين شائعة تلوث مياه نهرالنيل، واكتشافات أثرية، وحوادث طرق وافتتاح مشروعات قومية عملاقة، واختتم العام بمشكلة قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسوان.

تلوث مياه نهر النيل

تصدرت شائعة تلوث مياه النيل، أبرز أحداث عام 2024 فى أسوان، وتسبب هذه الشائعة فى امتناع مواطنين عن شرب المياه واللجوء إلى شراء زجاجات المياه المعدنية.

جاء ذلك على خلفية وصول عدد من المواطنين الذين يعانون من أعراض تسمم إلى مستشفيات المحافظة وتركزت الحالات فى قريتى أبو الريش وبنبان، واستمرت المشكلة أكثر من 10 أيام حتى تم التوصل إلى سبب الاصابات، وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في مؤتمر صحفي أن الوضع فى أسوان أمن ومياه النيل ليست السبب وأن الفرق الفنية التابعة لوزارة الإسكان توصلت إلى وجود اختلاط بين مياه الشرب ومياه الصرف فى بعض وصلات المنازل، وقامت فرق وزارة الاسكان بإنهاء هذه المشكلة وعادت الحياة إلى طبيعتها.

اكتشاف 33 مقبرة أثرية

فى العام ذاته نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب أسوان، في الكشف عن 33 من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل، والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية الرومانية، كما نجحت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، ممثلا في إدارة الآثار الغارقة، وجامعة بول فاليري مونبلييه برئاسة الدكتور كريس كراسيون من الجانب الفرنسي، في الكشف عن عدد من اللوحات والنقوش والصور المصغرة لملوك كل من أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك الثاني وإبريس، وذلك أثناء تنفيذ أعمال مشروع المسح الأثري الفوتوغرافي، لأول مرة، تحت مياه النيل بأسوان لدراسة النقوش الصخرية الواقعة بين خزان أسوان والسد العالي، والتي تم اكتشافها في ستينات القرن الماضي خلال حملة إنقاذ آثار النوبة لبناء السد العالي ولم يتم دراستها من قبل.

افتتاح 3 مشروعات عملاقة

شهد عام 2024 افتتاح 3 مشروعات عملاقة بأسوان هي: محور بديل خزان أسوان، ومحطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية بقرية فارس ومشروع ممشى أهل مصر وتطوير كورنيش النيل وتركيب الممشى الزجاجي.

وفاة الفنان النوبي محمد فوزي

كما شهدت المحافظة خلال عام 2024 عددًا كبيرًا من حوادث الطرق وخاصة طريق "أسوان -القاهرة" الصحراوى الغربي، وطريق "أسوان- أبو سمبل"، وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة ومصرع العشرات من المواطنين كان من بينهم المطرب النوبي الأشهر محمد فوزي.

قطع مياه الشرب

في العام الحالي، شهدت عدة مناطق في مدينة أسوان انقطاع مياه الشرب لأيام عديدة، وقام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتحويل مدير قطاع مياه الشرب للنيابة، ومخاطبة وزير الإسكان للتدخل وحل المشكلة، وجرى إرسال فرق فنية من الوزارة لمتابعة المشكلة ووضع حلول جذرية لها.