مجزرة عزبة رستم ورحيل شذى نجم يظللان حصاد 2024 فى الغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت محافظة الغربية، خلال عام 2024 العديد من الأحداث والقضايا التي شغلت الرأي العام، ومن بينها مجزرة عزبة رستم، وظهور سفاح الغربية، ورحيل السباحة شذى نجم.

جريمة عائلية

في شهر إبريل الماضي، نشبت مشادة كلامية أسفرت عن مقتل أب ونجلة، وإصابة ابنه الآخر، علي يد شقيق الأول، بقرية ابيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، وأثناء محاولة أبناء الأول للتهدئة، قام المتهم بالتعدي عليهم بسلاح أبيض، وسدد لهم عدة طعنات نافذة تسببت في خروج أحشائه.

وفي الشهر ذاته، أصيب طالب فى كلية الهندسة، ومقيم بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بجرح قطعي عبارة عن 100 غرزة، علي يد عاطل مقيم بذات الناحية، بسبب رفضه طلب صداقته على فيسبوك.

عقوبة سرقة الزبائن القتل

وفي شهر مايو شهدت قرية نواج التابعة لمركز ومدينة طنطا، مقتل سائق توك توك يدعى فارس عماد الجنيدي، 21 عاماً، حاصل على دبلوم تجارة، ب3 طعنات متفرقة علي يد صديقه بسبب خلافات بينهما علي 7 جنيهات، "أخذ زبون منه" .

عزبة رستم

وفي شهر يونيو أقدم محام علي إنهاء حياة 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها) وحولهم إلى أشلاء، وأضرم النيران بهم، علي مدار 3 أيام، حتى اشتم الجيران بعزبة رستم التابعة لمركز ومدينة قطور، روائح كريهة، وبالفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن مرتكب الواقعة يدعى محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، و شقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

وفي شهر يوليو، خيم الحزن على أهالي قرية كفر فرسيس التابعة لمركز زفتي، عقب رحيل السباحة شذى محمد نجم التي توفيت جراء وعكة صحية ألمت بها بعدما توقف قلبها منذ 43 يوما أثناء التمرين ودخلت على إثرها المستشفى، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تشييع جثمانها بحضور وزير الشباب والرياضة.

سفاح النساء

واختتمت أحداث المحافظة، بسفاح الغربية، ويدعى "ع.م"، مقيم بقرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتي، بعد أن اعترف بقتله 5 سيدات من بينهم زوجته، علي فترات زمنية متباعدة، وحول أجسادهن إلى أشلاء، بعد إقامة علاقة غير شرعية معهن، وجرى ضبط المتهم وتحويله إلى المحكمة المختصة التي قررت تحويل الأوراق إلى فضيلة المفتي.