محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى رأس سدر المركزي -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمستشفى رأس سدر المركزي أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن المؤسسات الصحية التابعة للتأمين الصحي الشامل، لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة وسرعة الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين.

وتفقد المحافظ، العيادات، وغرف العناية المركزة، كما اطلع على مصادر تسجيل المرضى، وقياس رضا المواطنين، إضافة إلى حرصه على استماع آراء المواطنين المترددين على المستشفى حول مدى جودة الخدمات، والشكاوى والمعوقات التي تواجههم.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة منظومة النظافة والتعقيم بشكل دوري، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن الخدمة الطبية بمستشفيات جنوب سيناء تشهد تحسن ملحوظ في الخدمات، ويجري تعويض نقص التخصصات في الأطباء عن طريق استقدام قوافل طبية.

جدير بالذكر، أن مستشفى رأس سدر المركزي جرى إقامته على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من ثلاث طوابق، ويخدم أكثر من 60 ألف مواطن في رأس سدر، إضافة إلى السائحين المترددين على المدينة، كما يضم 65 سرير منها 18 في الطوارئ، و12 ماكينات غسيل كلوي لخدمة 30 مريض، و11 سرير رعاية، بواقع 5 رعاية مركزة، 3 رعاية قلب، 3 رعاية متوسطة، و3 غرف عمليات، وقسم الاستقبال ورعاية المرضي.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خيري حسين، السكرتير المساعد، والدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظ، والدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.