المنيا-جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، خلال عام 2024 العديد من الأحداث الهامة، والتي تنوعت ما بين السعيدة والمؤسفة، ولفتت أنظار الكثيرين إليها على مدار عدة أيام.

"مصراوي" يلقي الضوء على أبرز تلك الأحداث التي شهدتها عروس الصعيد وأهمها الآتي:

تصادم قطارين

في صباح يوم 13 أكتوبر، استيقظ أهالي محافظة المنيا على كارثة تصادم قطارين وسقوط عربتين منهما في ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية ماقوسة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 راكبا، وتبين أن سبب وقوع الحادث، هو تهدئة قطار ركاب "نوم" وقدوم جرار واصطدامه به من الخلف بسرعة هائلة، مما تسبب في سقوط عربتين في ترعة الابراهيمية، وتوافد المئات من الأهالي لإنقاذ المصابين والضحايا.

المنيا عاصمة الثقافة في مصر 2025

استضافة محافظة المنيا كذلك مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني وأكثر من 400 كاتب وأديب، وأعلن الوزير خلال المؤتمر اعتبار محافظة المنيا عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، مشيدًا بدور الأدب في توثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية، وتاريخ محافظة المنيا، وستشهد المحافظة العديد من الفعاليات الهامة العام القادم.

52 مشروعاً لحياة كريمة تُزين القرى

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2024، دخول 52 مشروعاً ضمن "حياة كريمة" للخدمة بتكلفة 630 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من شهر يوليو أواخر ديسمبر، وتشمل محطتي مياه بقرية جزيرة تل بني عمران بديرمواس، وقرية قلندول بملوي، و13 مجمعًا حكوميًا، و4 مجمعات زراعية، و3 مراكز شباب، و5 مشروعات كهرباء بمركز مغاغه، ووحدة إسعاف بقرية المحرص بملوي، وإطلاق 4 شبكات غاز طبيعي في قرى بمراكز مغاغة وملوي، وأبو قرقاص بتكلفة 81 مليون جنيه

9 أسواق حضارية

وخلال العام الحالي، بدأت المنيا تنفيذ خطة للقضاء على الأسواق العشوائية، أبرزها إنشاء سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال/ السلخانة، وكذلك 8 أسواق حضارية جديدة بقرى المعصرة، ابشادات، قلندول، الروضة، دير البرشا، تونا الجبل، تنده، وأبا الوقف بمركز مغاغه، بتكلفة إجمالية 27 مليون.

كشف أثري بمنطقة البهنسا

وفي منتصف شهر ديسمبر كانت منطقة البهنسا الأثرية على موعد مع اكتشاف أثري هام ، بعد أن أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم، الكشف عن عدد من المقابر التي تعود للعصر البطلمي مزينة بنقوش وكتابات ملونة، بداخلها مجموعة من المومياوات والهياكل العظمية والتوابيت واللُقى الأثرية الفريدة، وذلك أثناء أعمال التنقيب وعُثر داخل المقابر المكتشفة بمنطقة البهنسا الأثرية لأول مرة على بقايا آدمية بداخلها 13 لساناً وأظافر آدمية ذهبية لمومياوات من العصر البطلمي، بالإضافة إلى عدد من النصوص والمناظر ذات الطابع المصري القديم، والتي تظهر بعضها لأول مرة في منطقة البهنسا، بالإضافة إلى العثور على 29 تميمة لعامود جد، وجعارين لبعض المعبودات مثل حورس وجحوتي وإيزيس، وتمائم تجمع بين الثلاثة معبودات معًا.