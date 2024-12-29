انقلاب سيارة محملة بالخضروات على طريق إسكندرية الصحراوي.. والأمن يكشف الأسباب- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة الصحراوي انقلاب سيارة نقل، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط حمولتها من الخضروات وارتباك حركة المرور، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من مدخل الإسكندرية، وانتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخضروات بالطريق المشار إليه بعد فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة بسبب انفجار أحد الإطارات الخلفية للسيارة.

,أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة وسقوط حمولتها من الخضروات ما أربك حركة المرور، فيما تمكن السائق من الخروج بأمان ولا يوجد أي إصابات.

جرى رفع السيارة والحمولة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.