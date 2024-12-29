العثور على جثة مسن في مصرف زراعي ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

عثر أهالي حي الأزهري بمدينة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على جثمان مُسن، غريقًا في مياه أحد المصارف المارة بالحي، بعد ساعات من البحث عنه بمعرفة ذويه.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي حي الأزهري، على "ب.إ.ي"، 90 عامًا، في مصرف زراعي أمام كنيسة الأزهري، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.