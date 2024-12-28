"تعليم الإسكندرية": تشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية نجحت بشكل كبير في تقليل الكثافات في الفصول على مستوى المحافظة لتصل كثافة الفصل الواحد إلى 45 طالب.

وأشار وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى نجاح المديرية في سد العجز في أعداد المعلمين خاصة في مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب.

وأضاف أنه جرى التوسع في إقامة المدارس التكنولوجية وافتتاح أكثر من تخصص جديد بمدارس التعليم الفني بالإسكندرية منها تخصص المصاعد وتخصص تحلية مياه البحر.

ولفت أبو زيد، إلى توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني عن طريق تنظيم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل لملتقيات التوظيف، وتشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى إنشاء أكثر من 2000 فصلًا دراسيًا خلال العامين الأخيرين، فضلًا عن إجراء صيانة شاملة ورفع كفاءة 230 مدرسة.