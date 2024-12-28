تقديم 9 ملايين خدمة طبية لمواطني الإسكندرية.. و"ندا": جارِ إضافة 73 سرير عناية -صور

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الإسكندرية – محمد عامر:

استعرضت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنجازات المديرية خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تقديم 5 ملايين و172 ألفاً و524 خدمة صحية علاجية ووقائية من خلال مبادرة 100 يوم صحة، بالإضافة إلى تقديم 3 ملايين و781 ألفًا و357 خدمة من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأشارت إلى تطوير الوحدات الصحية بـ"الهوارية، والوادي الجديد، وخالد بن الوليد في العامرية، ووحدتي أبو قير 2 وأبو قير3 في المنتزه، ووحدة وادي القمر بالعجمي، وحياة كريمة ببرج العرب، فضلًا عن تفعيل خدمات المشورة الأسرية 79 وحدة صحية.

وأضافت أنه جرى افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وإنشاء مركز التدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل وعيادة الإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام.

وأوضحت ندا، أنه جرى إضافة 8 أسرة عناية مركزة بمستشفى رأس التين العام، و2 عناية قلب بمستشفى أبو قير، وجاري إضافة 48 سرير عناية مركزة بمستشفى الحميات، و25 بمستشفى صدر كوم الشقافة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه يجري العمل على رفع كفاءة مستشفى دار اسماعيل للولادة واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات.