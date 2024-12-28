فقدت 3 من أبنائها في حادث المنيا.. قرية "عرب الأطاولة" بسوهاج تتشح بالسواد -صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اتشحت قرية عرب الأطاولة بأخميم في محافظة سوهاج بالسواد؛ جراء مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة المنيا.

وحتى الآن لم تعلن أسرة الضحايا عن موعد الجنازة؛ لعدم انتهاء الإجراءات الرسمية وتصريح النيابة العامة بالمنيا بدفن الجثامين.

وحصل "مصراوي" على صور للحادث والضحايا الذي لقوا مصرعهم بعد نقلاب السيارة رقم ( 4715 ه س ط ) عدة مرات على الطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع ثلاثة أشخاص وهم: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، عمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، محمود صديق عبداللطيف، 46 سنة، كما أصيب " عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وتبين أن جميع الضحايا من محافظة سوهاج، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة لحضور حفل زفاف.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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