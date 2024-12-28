وصول حمو بيكا إلى سجن برج العرب.. تعرف على موعد انتهاء عقوبته | تفاصيل

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وصل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مساء اليوم السبت، إلى السجن الجغرافي ببرج العرب غربي الإسكندرية، بعد قرار رفض استئنافه على حكم حسبه شهرين في قضية تتعلق بإقامة حفل من دون ترخيص في منطقة الدخيلة.

كان المدعو "محمد.م.م.م" وشهرته حمو بيكا صدر ضده حكم بالحبس واجب التنفيذ في القضية رقم 38209 لسنة 2018، و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

ووفقًا لأوراق القضية عرض المتهم وأذاع مصنف دون ترخيص في حفل، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل، وسبق له الحبس من تاريخ أبريل 2019 وحتى 30 أبريل 2019.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ الحكم على حمو بيكا بدءًا من تاريخ القبض عليه في 26 ديسمبر الجاري وحتى 12 فبراير المقبل، نفاذًا للحكم السابق المشار إليه.

كانت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية قررت، اليوم، حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا لمدة شهرين، بعد رفض الاستئناف المقدم لإخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا المتعلقة بإقامة حفل بدون ترخيص في الإسكندرية.

جاء هذا القرار بعد التصالح مع نقابة المهن الموسيقية، حيث جرى ترحيله لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووصل حمو بيكا اليوم إلى نيابة الدخيلة الكلية للاستئناف على حكم حبسه، برفقة محامي من نقابة المهن الموسيقية لحضور جلسة التحقيق.

وأوضح مصدر أن الحكم جاء على خلفية حفل "وش غضب" الذي أقامه بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، ما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده.

وفي عام 2021، جرى الاستئناف على حكم أول درجة الذي قضى بحبس بيكا شهرين، ولكن جرى تأييد الحكم لاحقًا.

وباشرت نيابة قصر النيل التحقيق مع حمو بيكا في قضية أخرى، حيث جرى توقيفه في منطقة الزمالك وبحوزته سلاحين أبيض، وتبين وجود أحكام قضائية سابقة ضده وترحيله إلى الإسكندرية.