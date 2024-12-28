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جولة تفقدية لمتابعة تطورات مشكلة انقطاع المياه بمنطقة المحمودية فى أسوان -صور

07:41 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    جولة تفقدية لمتابعة تطورات مشكلة انقطاع المياه بمنطقة المحمودية فى أسوان (1)
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    جولة تفقدية لمتابعة تطورات مشكلة انقطاع المياه بمنطقة المحمودية فى أسوان (3)
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    جولة تفقدية لمتابعة تطورات مشكلة انقطاع المياه بمنطقة المحمودية فى أسوان (2)
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أسوان - إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة للمرور الميدانى على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة المحمودية، للاطمئنان والتأكد من وصول مياه الشرب تدريجيا للأدوار العلوية بالمنطقة، ويعقب ذلك وصول المياه لباقي المناطق التي شهدت انقطاع في الصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وقدم محافظ أسوان، اعتذارًا للمواطنين، بسبب ضعف وانقطاع المياه بالمناطق المشار إليها خلال الأيام الماضية، موضحا أنها جاءت نتيجة أعطال فى بعض المحابس، والتى جرى تغييرها بواسطة الأطقم الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نائب وزير الإسكان المحمودية الشركة القابضة لمياه الشرب أسوان
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