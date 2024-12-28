"جثث 5 أطفال وأمهم في حضن بعض".. أسرة كاملة تفارق الحياة في غمضة عين بالفيوم

محافظات - مصراوي:

فارقت أسرة مكونة من 6 أفراد، الحياة في لحظة مفاجئة، تاركة وراءها حزناً عميقاً وألماً لا يوصف، ففي ساعات الفجر الأولى، غطت يد الموت على أم وخمسة من أبنائها، الذين قضوا نحبهم اختناقاً بفعل تسرب غاز خانق داخل منزلهم فى مدينة سنورس التابعة لمحافظة الفيوم، لتنتهي حياة هذه الأسرة في غمضة عين.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الأم غضت فى نوم عميق هي وأبنائها الخمسة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا مما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى بمركز سنورس حيث جرى إغلاق المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

من جانبها، قررت نيابة سنورس، التحفظ على جثث والأم وأبنائها الأربعة بعد مصرعهم نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل منزلهم بمدينة سنورس، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وذلك عقب اكتشاف آثار ترجيع بين الأطفال المتوفين، ما أثار الشكوك حول وجود ملابسات غامضة في الواقعة.

وجرى نقل جثامين الضحايا بواسطة 4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وحصل "مصراوي" على أسماء الضحايا وهم: سمر محمود رجب (40 عامًا)، ربة منزل، وأبنائها معتز أيمن شوقي (17 عامًا)، ملك (15 عامًا)، محمد (8 سنوات)، عائشة (5 سنوات)، ورفيدة (3 سنوات).

وأُخطر الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، للكشف على الجثث وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وسط حالة من الحزن الشديد التي تخيم على الأهالي والجيران.

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