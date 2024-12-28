محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمن.. والمحافظة تتكفل بمصاريف حفل الزفاف

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المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، اليوم السبت، مراسم عقد قران عروسين أيتام من دور رعاية بنات سرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة ومؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف، وذلك عقب دعوتهم له لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهما دعم مالي ووعدهم بحضور حفل الزفاف، مشيرًا إلى توفير 7 أجهزة كهربائية للعروسين (غسالة، ثلاجة، بوتجاز، سخان، مروحة، خلاط، مكواة)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة دعماً لهم في بناء حياة أسرية جديدة، لافتاً أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تقديم دعم مالي للعروسة لاستكمال مستلزمات الزوجية.

ومن جانبهم قدم العروسين الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

هذا وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة.