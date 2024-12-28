القبض على قاتلي صاحب مطعم فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على اثنين متهمين في واقعة قتل صاحب مطعم خلال عمله إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الكرنك مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت الأسبوع الماضي، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتبادل الأعيرة النارية بين عائلتين في قرية الكرنك بسبب خصومة ثأرية، ما أسفر عن مقتل صاحب مطعم يُدعى ربيع.ج، 55 عامًا، من محافظة الفيوم.

وبعد تكثيف الجهود الأمنية تمكن رجال المباحث بمديرية أمن قنا، من القبض على "أ.ع، 25 عامًا"، من عائلة اللافرات، و"م.ع، 27 عامًا"، من عائلة الدوادوه، وبحوزته بندقية آلية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.