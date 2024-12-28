لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جميعهم من سوهاج.. حادث مروع بالمنيا يحصد أرواح 3 أشخاص في طريقهم لحفل زفاف

05:59 م السبت 28 ديسمبر 2024

حادث انقلاب ملاكي على صحراوي المنيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، عمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، محمود صديق عبداللطيف، 46 سنة.

كما أصيب "عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وتبين أن جميع الضحايا من محافظة سوهاج، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة لحضور حفل زفاف.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة حادث سير الطريق الصحراوي مصرع أشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تكاثر الحديد والمنجنيز والزرنيخ.. دراسة بيئة لتقييم جودة الرواسب والمخاطر الصحية برأس سدر

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة